Gueum Sa Bopp s'impose comme une réalité politique

Nul besoin de rappeler que c’est petit à petit que l’oiseau fait son nid. Ce verlan colle bien au mouvement Gueum Sa Bopp qui a fini de montrer qu’il est devenu une pure réalité politique. En effet, sans faire beaucoup de bruit, le leader dudit mouvement qui n’est autre que Bougane Gueye, a effectué un véritable travail de fourmi pour aujourd’hui, entrer dans le cœur de nombre de Sénégalais. La preuve la plus concrète n’est autre que le constat unanime fait par tous les observateurs de la scène politique sénégalaise, au point d’accepter que le patron du mouvement Gueum Sa Bopp s’est positionné, mieux positionné, très bien positionné au point de devenir un centre dans les différents débats en ce qui concerne le poids sur la balance des décisions politiques. En clair, Bougane Guèye parait désormais être incontournable puisqu’il faudra compter avec lui en direction des différents rendez-vous électoraux que sont les locales, les législatives et la présidentielle de 2024. De telles affirmations sont à chercher dans ses mobilisations exceptionnelles qui ont drainé un monde fou. A Thiès et Mbacké, comme dans le Fouta et le Walo, le président du mouvement Gueum Sa Bopp a présidé des méga-conférence où la remarque la plus partagée n’était autre que les mobilisations exceptionnelles de jeunes, femmes, adultes et personnes du troisième âge. C’est dire que l’opération lancée connue sous le dénominatif de ‘’Tibb tank Macky, Sénégal tampi’’ reste et demeure un très bon plan de marketing politique largement partagé par des franges importantes de populations entre Dakar et le reste du Sénégal. Dans la même température où le degré ne cesse de monter, Bougane Guèye ne laisse pas derrière la massification de son mouvement. En quelques semaines, il a pu pêcher des sommités politiques connues et reconnues dans le landerneau politique sénégalais. entre autre, Kalidou Niasse du Parti démocratique sénégalais (Pds), Khoureychi Thiam de Tambacounda et maire de Makakoulibantang, Abdou Karim Sakho de Sokone et ancien responsable à l’Alliance pour la République (Apr), Dr Mohamed Diallo du Plateau, 94 responsables des partis APR, rewmi et Pds dans la ville sainte de Touba, plusieurs responsables communaux de L'Apr, l'ucs et du PDS et plusieurs responsables de L'Apr, de L'AFP et du Pds dans le département de Koumpentoum. La liste est loin d’être exhaustive.





Par la même occasion, des responsables du mouvement Gueum Sa Bopp, nous renseignent que d’autres sommités politiques vont les rejoindre leurs rangs incessamment.