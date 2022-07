Hip Hop : Daddy Bibson annonce le retour de Rap’adio

Groupe de rap mythique des années 1990, Rap’adio a éclaté alors qu’il était à son apogée. Ses membres, qui apparaissaient cagoulés, ont pris chacun leur chemin pour des carrières solo ou une reconversion, avec des fortunes diverses. Depuis quelques années, ses fondateurs cherchent à le faire renaître.



«La reconstitution de Rap’adio est devenue une demande sociale, affirme dans Le Quotidien de ce jeudi Daddy Bibson, un des auteurs du tube '100 Commentaires'. Les gens sont nostalgiques de ce groupe et ne cessent de nous demander quand nous allons le relancer. Nous sommes en train de travailler pour faire renaître Rap’adio.»



Daddy Bibson s’est empressé de préciser que le nom de la bande sera légèrement modifié. Il faudra désormais dire «Rap’adio New Generation». «Ça fait deux à trois ans qu’on y travaille», révèle le rappeur.



L’idée est de revisiter le répertoire de Rap’adio avec des jeunes artistes. «Je crois que ‘Rapadio après 20 ans’ sera le titre de l’album qui va sortir sous peu. On est en train de le réaliser avec des jeunes rappeurs talentueux.»



Parmi les artistes ciblés, Daddy Bibson cite Nara Pee, Ada Knibal, Julio l’Absolu, Gun Mor.