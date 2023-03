Interpellation du maire de Keur Massar : Avenir Senegaal Bi Ñu Begg dénonce une "grossière intimidation"

Selon un communiqué parvenu à Seneweb, le maire de Keur Massar-Nord, Adama Sarr, a été interpellé par la gendarmerie et conduit à la brigade. "Ses véhicules ont été fouillés par les agents qui n’ont pas expliqué les raisons de ce contrôle, ni ce qu’ils recherchaient. Il a été libéré peu de temps après, sans plus de formalité.