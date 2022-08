“Sonko Président”, Dantec, Visite au Mali : Ce qu’il faut retenir du grand oral de Guy Marius Sagna

Depuis la campagne électorale, Guy Marius Sagna avait rejoint Ziguinchor, département dans lequel, il était investi par la coalition Yewwi Askan wi. Sans surprise, cette coalition a remporté les deux sièges de députés en jeu dans le département. De retour à Dakar depuis deux jours, Guy Marius Sagna s’est, d’abord, enquis de la situation qui prévaut à l'hôpital Le Dantec, fermée pour cause de travaux. Par la suite, le leader du mouvement Frapp France Dégage a fait face à la presse ce mercredi 17 juillet. Conférence durant laquelle, Guy Marius Sagna s'est exprimé sur l'actualité sénégalaise mais aussi africaine.





Toutefois, les séquelles de la dureté de la campagne électorale sont encore visibles chez le nouveau député. Vêtu d'un costume africain, Guy Marius Sagna apparaît moins costaud que d'habitude. Une perte de poids qui n'a par contre eu aucun effet sur le discours que l'activiste a l'habitude de servir. Abordant l'actualité sénégalaise, Guy Marius Sagna a vigoureusement fustigé la fermeture de l'hôpital Le Dantec. "Ce qui se passe aujourd'hui avec l'hôpital Le Dantec est inédit, clame-t-il. Pour la première fois au Sénégal, des malades sont délogés et dans des conditions inacceptables". A ce propos, Guy Marius Sagna a lancé un appel pour l’organisation d’une marche avec le collectif pour la protection de l'hôpital Le Dantec, ce samedi. "J'invite les malades capables de faire le déplacement et les accompagnants à venir marcher avec nous”, invite-t-il.





Profitant de l'occasion, le nouveau député a dénoncé ce qu'il appelle "la délégation de combat". L'activiste regrette "l'égoïsme crasseux" noté chez la population sénégalaise qui ne se sent "concerné que lorsqu'il est touché". "Lorsque nous avions été arrêtés puis relâchés dans des conditions exécrables, nous avions tapé du poing sur la table et avions lancé l'alerte. Aujourd'hui François Mancabou a été torturé jusqu'à la mort. Que cesse cet égoïsme. Personne ne viendra nous libérer si nous ne le faisons pas nous-même".





"Notre objectif est d'élire Ousmane Sonko en 2024"





Le nouveau député qui souhaite qu'on l'épargne du terme "honorable" trace l'avenir et décline son objectif principal. Selon Guy Marius Sagna la dynamique électorale notée depuis les élections locales "est un processus qui a pour but de faire de Ousmane Sonko, le cinquième président du Sénégal en 2024”.”Telle est ma position moi Guy Marius Sagna", martèle-t-il. L'activiste rappelle, par contre, que la charte de la coalition Yewwi Askan wi stipulait que les organisations membres devaient aller ensemble aux élections locales et législatives mais avaient le droit d'avoir un candidat pour la présidentielle".





Revenant sur son rôle en tant que député, Guy Marius Sagna promet de représenter dignement le peuple. Il fait, aussi, vœu " d'interpeller le gouvernement sur la question de la Casamance". "Nous n'avons aucune information sur la lutte contre le Mfdc depuis 2012 à part les communiqués de Dirpa", déplore l'activiste. En outre, Guy Marius Sagna souhaite que l'Assemblée nationale suive l'exemple des leurs homologues sud-africains qui ont déclaré que “Israël était un sioniste et ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme un apartheid sur les palestiniens"





Une visite prévue au Mali