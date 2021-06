[Vidéo] Le Pen veut "laisser le sport en dehors de la politique", tout en faisant souvent l'inverse

La patronne du RN estime que le sport est "l'un des espaces où la politique ne doit pas entrer". Contredisant ses propres prises de parole, souvent sur le football.





SPORTS - "Je pense qu'il faut laisser le sport en dehors de la politique", a affirmé Marine Le Pen au micro de France Inter ce mercredi 23 juin. "C'est un des espaces, précisément, où la politique ne doit pas entrer, a-t-elle poursuivi. C'est une dérive à laquelle on a assisté depuis un certain nombre d'années."





Une déclaration qui semble en contradiction, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, avec les déclarations que la présidente du Rassemblement national a pu faire tout au long des années, en particulier au sujet de l'équipe de France de football, en mêlant régulièrement sport et politique dans ses propos.





Comme en 2010, lorsqu'elle jugeait face à Jean-Jacques Bourdin, sur RMC, que les Bleus n'étaient "pas à l'image de la France." "J'espère que non, avec le pognon qui dégouline de ces gens, ce sentiment d'argent facilement gagné, développait-elle. "Les valeurs qu'ils [les joueurs, ndlr] véhiculent ne sont pas les valeurs de la France."





"Ces joueurs qui ne chantent pas la Marseillaise"





Ou en décembre 2015, sur Europe 1. Interrogée sur Karim Benzema en équipe de France, elle donnait alors son opinion. "Je pense que Karim Benzema n'aurait jamais dû y entrer, considérait-elle, condamnant également "ces joueurs de football qui ne chantent pas la Marseillaise, qui expriment (...) leur mépris de toute forme de patriotisme."





En décembre 2020, c'est l'image des joueurs du PSG et du Basaksehir Istanbul, agenouillés lors d'un match de Ligue des champions pour dénoncer le racisme, qui "inquiète" Marine Le Pen. "Je vois une mouvance essayer d'apporter en France la guerre raciale américaine, avait-elle commenté. Et moi la racialisation des relations humaines me fait horreur. Je suis française et ça me fait horreur."