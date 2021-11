Matam : Le coordonnateur de Yewwi Askan Wi rejoint finalement Bby

Djibril Ngom de Pastef Matam rejoint BBY

Coup de théâtre ! Le coordonnateur de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) de Matam a finalement claqué la porte de la coalition, pour rallier celle de la majorité présidentielle Benno Bokk Yaakaar (Bby).





Djibril Ngom a, en effet, préféré jeter l’éponge, parce qu’il ‘’ne se retrouve plus dans l’idéologie prônée par le leader du Pastef’’, rapporte lesoleil.sn.





Mais la coordination départementale de la coalition d'Ousmane Sonko et Cie l'accuse d'avoir ''déposé à la préfecture et dans toutes les sous-préfectures du département de Matam de fausses lettres d’accréditation de mandataires. Plus grave, il a gardé les (lettres) originales et a fui son domicile pour se cacher’’.