Mbacké: Macky gagne finalement la mairie et perd encore le département au profit de YAW

C'est officiel ! La commission de recensement des votes a confirmé la victoire de la coalition Yewwi Askan Wi à la présidence du Conseil départemental de Mbacké. Ainsi, le président sortant Serigne Fallou Mbacké rempile avec 29 037 voix.





Là où le candidat malheureux de Bby Makhtar Diop (Hcct) n'a récolté que 28013 voix. Ce dernier est suivi par la tête de liste de Wallu Sénégal, Cheikh Mbacké Bara Dolly avec 20316 voix.





Également, le candidat de Bokk Gis Gis Cheikh Abdou Mbacké Dolly est à la quatrième position avec 13548 voix. Et Docteur Abdoulaye Niane de la coalition Disso Ak Xarnubi est arrivé en dernière position avec 11761 voix.





Ainsi, le président Macky Sall vient de perdre encore le département de Mbacké qui est tombé dans l'escarcelle de Yewwi Askan Wi. En effet, cette coalition avait investi le président sortant Serigne Fallou Mbacké.





Déception dans les rangs de Bby





Seneweb a constaté que c'est la grande déception dans les rangs Makhtar Diop candidat de Bby et compagnie. En effet, ces partisans du patron de la coalition aux couleurs marron-beige s'autoproclamaient vainqueurs et revendiquaient la paternité de la présidence du Conseil départemental de Mbacké à l'issue des premières tendances.





Mais leur sentiment d'euphorie n'a duré que le temps d'une rose. Et pour cause, à l'issue du recensement et de l'analyse de l'ensemble des procès-verbaux des bureaux de vote du département de Mbacké, Yewwi Askan Wi a fait mordre la poussière à ses adversaires.





Gallo Bâ freine l'hémorragie dans la commune de Mbacké





Même si, Benno Bokk Yaakaar n'a pas échappé à la furie de Yewwi Askan Wi au niveau du département de Mbacké, elle peut se consoler avec la commune. En effet, le candidat de la liste marron-beige, Gallo Bâ a sauvé l'honneur en éjectant Abdou Mbacké Ndao de la tête de cette municipalité.