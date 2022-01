[Vidéo] Meeting à Walaldé : Moussa Sow vante son bilan et défie ses adversaires

Meeting à Walaldé : Moussa Sow vante son bilan et défie ses adversaires

Candidat à sa propre succession dans la commune de Walaldé, Moussa Sow a organisé un grand meeting dans son fief. Devant de nombreux militants enthousiastes, le maire sortant a saisi l'occasion pour parler de son bilan à la tête de la commune qu’il juge plus que convaincant.









"Il y a une situation de référence en 2009, on la connait très bien. Douze ans après, aujourd’hui Walaldé est devenu une ville moderne, une ville émergente adossée sur deux plans de développement. Le plan de développement communal, élaboré en 2010 et qui a été révisé en 2019. Aujourd’hui, c’est le plan de développement communal 2021-2026 qui est en cours" a-t-il expliqué.





Dopé par la forte mobilisation de ses nombreux militants, Moussa Sow n'a pas manqué de railler ses adversaires politiques. Nous avons des adversaires en face qui ne connaissent même pas l’historique du fichier électoral de Walaldé. Quelqu'un qui cherche à être maire et qui ne connait même pas la population de sa commune. Déjà en 2007 Walaldé comptait plus de 3000 inscrits, donc si aujourd’hui en 2022, un 6ème bureau a été créé, parce que c’est dans l’ordre normal des choses. L’autre jour j’ai écouté les autres candidats parler de 5000 habitants. Pourtant Walaldé a réalisé un recensement administratif avec le sous-préfet. Nous étions plus de 8000 habitants".