OFNAC : la surprenante initiative de Diomaye Faye

À peine quatre mois après le renforcement de ses pouvoirs par l’Assemblée nationale, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) pourrait être de nouveau réformé. En effet, rapporte Le Quotidien, le Président Diomaye Faye a invité la première présidente de l’institution, Nafi Ngom Keïta, a travailler dans ce sens et de reprendre les rênes de l’entité créée à l’arrivée au pouvoir de Macky Sall, en 2012.



Le journal renseigne que le chef de l’État a fait la proposition à l’ancienne Inspectrice générale d’État lors d’une audience qu’il lui a accordée. «Pour l’instant, on ne connaît pas sa réponse, mais ce serait une revanche pour [Nafi Ngom Keïta] si elle décidait de revenir. En même temps, on ne connaît pas les contours de la future réforme souhaitée par le Président Bassirou Diomaye Faye», confesse Le Quotidien.