OPÉRATION CASH TRANSFERT : L'État va distribuer plus de 46 milliards à 588 000 ménages

C'est le nouveau quotidien du Groupe Emedia Invest, BÉS BI Le Jour, qui vend la mèche dans sa parution de ce mardi.



Le ministère du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale est en train de mettre la dernière touche à un grand programme.



En effet, le gouvernement va distribuer, à quelques encablures des Élections Locales du 23 janvier 2022, plus de 46 milliards de FCFA aux Sénégalais.



Il s'agit d'une opération de Cash Transfert qui doit toucher permettre à 588 000 ménages d'encaisser chacun une somme de plus de 80 000 FCFA.



Un soutien aux couches vulnérables qui aura l'avantage d'être moins lourd que la distribution de kits alimentaires lors de première vague de Covid-19.