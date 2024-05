Pape Alé Niang à ses détracteurs : "Durant les 12 ans de règne de Macky Sall..."

Lors d'un live, Pape Alé Niang a offert sa première sortie publique depuis sa nomination comme directeur général de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS). Concernant les nombreuses critiques, le journaliste préfère ne pas en prendre compte et privilégier le pardon.







"Je ne répondrai à personne. Tout le mal dont on dit sur moi, j’acquiesce et pardonne. Personne ne peut me pousser à répondre. Durant les 12 dernières années ( de règne de Macky Sall), que n'ai-je pas entendu dire sur moi ? J'ai toujours répondu par le silence. Donc rien ne peut m'atteindre aujourd'hui et je continuerai de répondre par le silence", a déclaré le nouveau patron de la RTS.





"Des gens m'ont envoyé des messages pour me montrer ce que l'on disait sur moi (après sa nomination à la tête de la RTS). Mais je le jure, je n'ai regardé aucune vidéo et je n'ai pas l'intention d'en regarder. Je pardonne à tout le monde", a ajouté Pape Alé Niang.