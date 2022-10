Passation de service à La Poste : Bibi Baldé fait faux bond à Mohamadou Diaité

Passation de service à La Poste

Le nouveau directeur général de la société nationale La Poste, Mohamadou Diaité, était seul, lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur Abdoulaye Bibi Baldé, ce matin du 31 octobre, à la Direction générale de La Poste. Ce dernier a brillé par son absence. Les raisons de son faux bond ne sont pas encore connues.





On peut simplement noter que pour une rencontre prévue à 11 h, il a fallu patienter jusqu'à 13 h 30 pour que le nouveau directeur général entre dans la salle avec quelques collaborateurs.





Cependant, des sources affirment qu'Abdoulaye Bibi Baldé s'est entretenu plus tôt avec son successeur dans ses bureaux et n'a pas voulu descendre avec lui dans la salle où devait se tenir la cérémonie. Il aurait même quitté les lieux.





Au moment où nous écrivons ces lignes, la cérémonie de passation de service est en train de se dérouler.