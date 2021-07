Politique nationale de qualité : Le comité technique de normalisation renforcé

A l’instar des pays de la Cedeao et de la Mauritanie, le Sénégal a adopté, par décret présidentiel, une politique nationale de la qualité (PNQ). Elle vise à doter le pays d’une infrastructure de qualité opérationnelle et internationalement reconnue pour une meilleure compétitivité de l’économie sénégalaise et la protection de la santé.





Ainsi, pour satisfaire les nouveaux besoins du Sénégal en normes dans le cadre de l’économie circulaire, de l’énergie, des télécommunications de la santé, entre autres, l’Autorité de sûreté nucléaire (Asn) a jugé nécessaire de renforcer les membres de comité de normalisation. Ils ont aussi bénéficié d'une formation de renforcement de capacités de deux jours qui a démarré ce mercredi.





‘’Sans normes, on ne peut avoir une idée précise de ce qu’on mange. Sans normes, on ne peut pas avoir une circulation normale sur les routes. Grâce aux normes, on a toutes les informations pour prendre les dispositions nécessaires’’, explique Aboubacry Barro, Directeur de l’association de la normalisation en charge de la mise en œuvre de la pplitique nationale qualité.





Selon lui, la normalisation ‘’permet de lutter fondamentalement contre la fraude qui nous amène à des contrefaçons, mais aussi contre les accidents liés au non-respect des normes. D’où l’importance de renforcer la capacité des membres du comité technique de normalisation.’’









Plusieurs experts représentant l’ensemble des parties prenantes de la normalisation ont participé à cette rencontre.