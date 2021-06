Pour un accueil triomphal du Président Macky Sall, l'Ile à Morphil montre la voie

Des leaders de premier rang du département de Podor se sont regroupés hier pour former une coalition gagnante. Ils ont décidé plus que jamais d'unir leurs forces autour et pour le Président Macky SALL. "Notre force c'est l'unité, pour bien travailler pour le Président de la république et pour ça, il nous faut une convergence de vues".





Le mot d'ordre est lancé par Moussa SOW Coordonnateur National du PUMA et Maire de Walalde, Abdoulaye Elimane DIA, Administrateur de sociétés et Maire de Demeth, Honorable député Ibrahima NGUETH et tant d'autres grands responsables de la majorité dans le département de Podor.





Pour ces ténors du département de Podor qui ont décidé de fusionner leurs actions de terrains il faut une nouvelle démarche. Une démarche inclusive pour l'intérêt de Benno bokk yakaar, pour le Président de la coalition, le Président Macky SALL. ’’On constate que la suprématie du président de la République dans le département de Podor aux dernières élections est en train de connaître depuis un certain temps des soubresauts. Des soubresauts, des frustrés surtout des jeunes qui reprocheraient aux dirigeants de la coalition ou de l’Apr dans le département leur gestion faite quand d’exclusion”, nous dit le ‘’Lion de l’Il-a-morphil’’ Moussa Sow

Cette rencontre d'union sacrée a connu une mobilisation exceptionnelle de jeunes et de femmes. La salle de l'unité africaine du Cice