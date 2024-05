Retard dans la passation de service à la tête de Dakar Dem Dikk : Les travailleurs expriment leur ras-le-bol

Les travailleurs de la société de transport public Dakar Dem Dikk sonnent la cloche d'alerte. Selon eux, depuis plus de trois semaines, les activités administratives roulent au ralenti et que le nouveau directeur général de la boîte tarde à prendre fonction, alors que tout est urgence dans cette société.







‘’Le 2 mai passé, à la suite du communiqué du Conseil des ministres, M. Assane Mbengue a été nommé à la tête de la société Dakar Dem Dikk. Mais jusqu'au moment où je vous parle, le nouveau directeur général n’a pas encore pris service. Il n'y a pas encore de passation de service entre lui et le directeur sortant monsieur Ousmane Sylla. C'est une situation que nous déplorons, parce qu'aujourd'hui, les problèmes sont là. Tout est urgent à Dakar Dem Dikk’’, a fait savoir Massaer Ndiaye, le secrétaire général du Syndicat nouveau des travailleurs de Dakar Dem Dikk sur Rfm.





Poursuivant, le syndicaliste lance un cri du cœur et interpelle les autorités compétentes. ‘’Il est urgent que monsieur Assane Mbengue prenne service afin de régler les problèmes des travailleurs de Dakar Dem Dikk. Nous faisons face à des problèmes qui s'accumulent de jour en jour. Nous lançons ce cri du cœur pour que la passation de service se fasse dans les plus brefs délais. Nous interpellons le président Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre et le ministre des Transports’’.