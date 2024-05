Sidy Alpha Ndiaye : « Pour la première fois on assiste à une alternance avec une vraie alternative »

‘’Un ré-enchantement démocratique’’, c’est ainsi que Sidy Alpha Ndiaye qualifie la nouvelle alternance qui a porté au pinacle le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Pour le professeur agrégé en Droit public à l’université Cheikh Anta Diop, la troisième alternance qui annonce une transformation systémique tant sur la forme que sur le fond, est la première à proposer une vraie alternative.











« Troisième alternance sur le plan formel, oui ! Mais je dirais première alternative. Les deux premières alternances ont été, de manière empirique, des alternances sans alternatives. Pour la première fois, il y a l’annonce d’une alternative », estime-t-il. Poursuivant son argumentaire, l’invité de l’émission Objection de ce dimanche sur Sud Fm, confie : « pour la première fois un opposant, Bassirou Diomaye Faye, est élu au Sénégal au premier tour avec ce niveau d’adhésion. 54% pour un opposant dès le premier tour c’est un fait assez rare en Afrique pour ne pas être souligné ».









Selon lui, il s’agit là de quelque chose de profond qui annonce une rupture systémique. « Lorsqu’on parle de rupture systémique il ne s’agit pas de parler de changement, d’alternance. Il s’agit de mutations profondes. Il s’agit d'un projet révolutionnaire, d'un grand basculement. La rupture systémique c’est un changement de paradigmes dans les méthodes de gouvernance ».