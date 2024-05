Surfacturation des kits de dialyse : L’OFNAC épingle des responsables de l’ICP pour "escroquerie et corruption"

L’OFNAC est désormais à jour. En effet, après avoir rendu public, la semaine dernière, son rapport d’activités pour l’année 2022, les services de Serigne Bassirou Guèye ont mis en ligne, ce mardi, celui de 2023. Dans ce document, ils ont traité, notamment dans leur enquête n°3, une sordide affaire relative à une supposée mauvaise gestion et de prise en charge de la maladie rénale chronique (dialyse). Une enquête au terme de laquelle les contrôleurs de l’OFNAC ont retenu des délits de «corruption passive et escroquerie à l’encontre de l’assistante, secrétaire de ICP (Institut clinique de performance) », d’« escroquerie portant sur les deniers publics à l’encontre de l’administrateur de l’ICP ». Les enquêteurs ont également visé X en vue de l’approfondissement des investigations, sur toute autre personne susceptible d’être impliquée dans l’affaire. Et l’assemblée des membres dudit office a, après en avoir délibéré au cours de sa séance du 6 décembre 2023, transmis ce rapport d’enquête au procureur de la République de Dakar.











Selon le rapport, tout est parti quand, au début du mois de janvier 2020, le porte-parole du Mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal, Hamidou Diallo, a fait une déclaration reprise par plusieurs sites d’informations, pour dénoncer les conditions de vie des malades insuffisants rénaux. Dans cette déclaration, il faisait état de la rupture des kits d’hémodialyse et dénonçait une mauvaise politique de gestion et de prise en charge des malades qui peinent à respecter les séances de dialyse.









Les faits





Selon ses dires, « actuellement au Sénégal, tous les centres de dialyses sont pleins. Il y a 750 patients dans le public et 250 dans le privé. Ceux qui sont dans le public ne paient pas, contrairement à ceux du privé, lesquels déboursent 65 000 F CFA tous les deux jours ; donc, 195 000 F CFA, la semaine, 840 000 F CFA le mois. Tous les centres étant pleins, n’importe quel malade qui se présente dans un centre public ou privé ne pourra pas bénéficier de soins, donc il meurt et tous les nouveaux hémodialysés meurent. Il y a 40 000 nouveaux cas par an, lesquels ne sont pris en charge ni par le privé ni par le public. Il y a 1 000 000 de Sénégalais qui sont insuffisants rénaux sans le savoir ».





Poursuivant, il révèle que « la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) est en rupture de stock pour les kits de dialyse. Les hôpitaux comme Le Dantec ont suspendu les dialyses et certains établissements sanitaires ont même espacé les dialyses parce qu’ils n’ont pas assez de kits ». Il soutient que « des personnes « tapies dans l’ombre » détournent une grande partie des kits achetés par le programme de la Couverture maladie universelle (CMU) qui est revendue en Gambie».





Établissant une relation de cause à effet, M. Diallo souligne que « la PNA est en faillite parce que l’Agence de la couverture maladie universelle (ACMU) est en faillite, les centres de dialyses sont en faillite. Si nous les malades nous restons une semaine sans faire de dialyse, nos pieds enflent, nos yeux enflent, nous commençons à tousser, et notre cœur explose. Si nous faisons une dialyse toutes les deux semaines ou deux dialyses tous les six mois, nous mourons. Nous dépendons du kit de dialyse ».





Il déclare que, par sa voix, ladite association dénonce également une « surfacturation » des kits de dialyse que l’ACMU achèterait à 40 000 F CFA l’unité au lieu de 8 000 F CFA, « soit un montant de 4 000 000 000 de F CFA par an dû à une surfacturation ».





En raison de ces difficultés, un grand nombre de malades ne parvient pas à suivre correctement le traitement et les trois séances normales de dialyse par semaine. Considérant que les faits présumés étaient suffisamment graves pour justifier son autosaisine, l’OFNAC a décidé d’ouvrir une enquête.









L’enquête





Dans le cadre des investigations, plusieurs diligences ont été menées par les enquêteurs. Il s’agit, notamment de l’audition du plaignant, de l’audition de responsables du ministère de la Santé et du secteur privé et d’une analyse documentaire approfondie.





Au cours de son audition, le plaignant, monsieur Amadou Diallo, confirmant sa dénonciation faite par voie de presse, a déclaré que le président de la République Macky Sall, lors de son message de fin d’année 2019, a annoncé avoir dépensé 6 800 000 000 F CFA pour la dialyse. Se basant sur cette annonce, il dit avoir effectué des recherches sur un moteur de recherche afin de comparer les prix des kits de dialyse.









Le cas de la Côte d’Ivoire l’a particulièrement intéressé, car le kit qui y est actuellement vendu à 19 650 F CFA y était échangé avant la crise postélectorale à 6 000 F CFA et à 16 000 après la crise. Il a également souligné que le prix du kit, à l’international, varie entre 5 029 et 10 378 F CFA. En conséquence, le résultat de ses recherches l’a poussé à conclure qu’il y avait de la surfacturation sur les kits de dialyse.





Il souligne qu’après le message du président de la République, la directrice de la Pharmacie nationale d’Approvisionnement (PNA) avait indiqué à travers la presse que l’État devait 17 milliards F CFA aux fournisseurs étrangers qui livrent 90% des médicaments. Elle ajoutait que la PNA achète le kit à 40 000 F CFA et précisait que le prix d’acquisition variait entre 26 315 F CFA minimum et 38 800 F CFA maximum hors taxe.





Aussi, M. Diallo souligne-t-il que dès le 18 septembre 2019, la directrice avait annoncé une rupture de kits de dialyse qui serait liée à cette dette. Dans son argumentaire, le dénonciateur évoque la gratuité de la dialyse dans les établissements publics de santé, mesure entrée en vigueur en 2012 sous le magistère de l’actuel président de la République.





Il rappelle que la subvention annuelle pour la dialyse était de 910 000 000 F CFA en 2012 et qu’elle est passée à 2 745 600 000 F CFA en 2013. Il ajoute qu’en 2019, la PNA, selon les déclarations de sa directrice, a acheté cent cinq mille quatre cent trente-huit (105 438) kits pour un montant de 4 365 705 300 F CFA ; ce qui correspond au prix unitaire de 41 405 F CFA. Ainsi, sur la base de cette subvention, l’État fournit le kit à tous les centres de dialyse, publics comme privés. En contrepartie, le privé doit facturer la séance de dialyse à vingt mille (20 000) F CFA.





Il relève que la fraude se situe en premier à ce niveau, car les structures privées déclarent aux patients qu’elles n’ont pas reçu de kits de la part de l’État, de manière à pouvoir facturer le kit à soixante-cinq mille (65 000) F CFA pour une seule séance.





En conséquence, le secteur privé ne respecterait pas les termes de la convention signée avec l’État sur la prise en charge. Poursuivant, M. Diallo soutient que c’est dans le privé que ce trafic est le plus répandu.





En guise d’exemple, il signale que la clinique des Madeleines facture la séance à 250 000 F CFA, ABC à 90 000, ICP à 65 000 F CFA et le Centre d’hémodialyse de Dakar (CDD) à 65 000 F CFA. Il ajoute que, malgré la gratuité dans le public, il arrive que l’héparine, une des composantes du kit, soit vendue à 7 500 F CFA au patient par certains agents indélicats des centres, sous prétexte que le kit est incomplet.





La dialyse y est surfacturée le week-end à 120 000 F CFA. Les agents se livrent ainsi à un chantage auprès des malades en prétendant qu’il manque un élément du kit, une manière de gagner de l’argent.





De surcroît, il déclare que les kits non utilisés (soit, parce que le malade, faute de moyens ne peut faire trois séances par semaine, soit parce que les bénéficiaires sont décédés) sont revendus par ces centres qui s’abstiennent de déclarer les décès.





Donnant des détails sur le cathéter fémoral et sur le cathéter tunnélisé, il dit que le premier cathéter fémoral est offert et le second qui est de rechange est vendu à 20 000 F CFA à l’hôpital Aristide le Dantec. Pour le cathéter tunnélisé, il est vendu à 125 000 F CFA avec des frais de pose de 50 000 F CFA. En cas de rupture de stock, le patient, depuis l’hôpital Aristide Le Dantec, est orienté auprès d’une personne basée à la Patte d’Oie qui assure la vente du cathéter tunnélisé à 125 000 F CFA.





Il rapporte l’avis de la Direction de la Maladie qui indique que sur les 1 000 malades insuffisants rénaux identifiés au Sénégal, les 250 se font suivre dans le privé et les 750 dans les structures médicales publiques. Sur la base de ces données, il retient que pour une prise en charge normale, chaque patient a besoin de trois kits par semaine, soit un total de douze par mois et de 144 pour l’année.





Il affirme que la PNA approvisionne par trimestre les centres, lesquels ne déclarant pas les cas de décès, revendent le stock restant dans des pays étrangers tels que la Gambie.





Il accuse particulièrement le centre ICP d’être auteur de ce genre de pratiques. Il informe que ce centre est mis en place en 2004 par un ressortissant italien, lequel une fois à la retraite, est retourné dans son pays et en a confié la gestion à son ancien jardinier et à une ancienne femme de ménage, lesquels sont devenus respectivement directeur et caissière du centre. Incriminant toujours ledit centre, il argue que pour défaut de prise en charge à cause d’insuffisance de ressources financières, deux malades hospitalisés y sont décédés. Renseignant sur les fournisseurs de kits de dialyse, il identifie Carrefour Médical et Fresenieus Médical.





Il informe qu’en 2011, Carrefour Médical a gagné le marché de 2 808 000 000 F CFA pour (72 000) kits de dialyse et qu’en faisant le calcul, le kit revenait à 39 000 F CFA. Il signale que cette société reçoit du Comptoir commercial Bara Mboup (CCBM) les générateurs de dialyse de la marque Nipro.





À travers cette relation, il trouve qu’il y a un délit d’initié, vu que le directeur général de CCBM, qui pouvait bel et bien fournir directement le kit à l’État après l’avoir acquis à 8 000 F CFA, a préféré le vendre à 30 000 F CFA à son frère, lui-même directeur de Carrefour Médical, qui, en traitant avec l’État, majore le prix jusqu’à quarante mille 40 000 F CFA.





À propos de l’Association des hémodialysés et insuffisants rénaux du Sénégal (ASHIR), il soutient qu’elle est membre de la commission de désignation d’achat d’équipements. Il considère qu’elle est un groupement de personnes bien portantes qui fait preuve de complicité avec son coordonnateur dans les processus d’acquisition de générateurs et de kits de dialyse. Il révèle que des professeurs ayant occupé les fonctions de chef du service de néphrologie à l’hôpital Aristide Le Dantec et à l’hôpital Dalal Jamm, en sus de leur qualité de néphrologues, jouent le rôle de courtiers respectivement pour les sociétés Nipro, une marque chinoise, et Fresenieus, une marque allemande.





Il fait remarquer que si l’une des marques est choisie, tous les générateurs et les kits seront de la même marque, et le courtier en tire profit. Il explique qu’après l’expression des besoins par les centres de dialyse auprès du ministère de la Santé, la commission de désignation choisit le générateur et le nombre de produits à commander. La PNA lance le marché et la société attributaire est payée par l’Agence de la Couverture maladie universelle (ACMU).





À la suite de M. Diallo, décédé en cours d’enquête, le 29 juillet 2020, plusieurs responsables ont été auditionnés dans le cadre des investigations. Il s’agit, entre autres, de la directrice de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA), du directeur général de l'ACMU, de l’administrateur délégué de l’Institut clinique de perfectionnement (ICP), du directeur administratif et financier (DAF) de la clinique de la Madeleine, de l’ancien chef du Service néphrologie de l’hôpital Aristide Le Dantec (1992 à 2019).