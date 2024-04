Troubles politiques de 2021 à 2024 : Ce que le président Diomaye Faye a demandé au gouvernement

« Il n'y aura pas de vengeance, mais il y aura la justice. On a un grand chantier devant nous. Donc, on n'a pas le temps de faire une chasse aux sorcières. Mais que cela soit clair : il n'y aura pas d'impunité », avaient promis le candidat Bassirou Diomaye Faye et son mentor Ousmane Sonko, le 15 mars dernier, au lendemain de leur libération.













En Conseil des ministres ce mercredi 24 avril 2024, soit un mois après son élection, le nouveau président de la République a exprimé sa détermination à rendre justice.









« Le président de la République s’est également dit particulièrement soucieux du renforcement de la réconciliation nationale. Celle-ci passe, à son avis, par la justice dans le traitement adéquat des cas des victimes des événements de janvier 2021 à février 2024, notamment les familles endeuillées et les blessés », renseigne le communiqué du Conseil des ministres.









A cet effet, poursuit la note, le chef de l’État a demandé au Premier ministre de « mettre en place une commission d’indemnisation des victimes des événements de janvier 2021 à février 2024. Ladite commission, indique-t-il, devra s’atteler, dans les meilleurs délais, à identifier les victimes et procéder à l’évaluation des préjudices subis, ainsi qu’à la prise en charge effective des blessés en cours de traitement ».









Il a, en outre, demandé au Premier ministre et aux ministres concernés de « faire le point sur l’état d’avancement de ce dossier prioritaire tous les quinze jours en Conseil des ministres ».