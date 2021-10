Gamou à Keur Mame El Hadj: Les injonctions du khalife à la classe politique en vue d'un scrutin apaisé

Message de la famille Ndiéguene de Thiès

Les prochaines élections locales se sont invités dans le discours du khalife de la famille Ndiéguene qui a reçu la délégation gouvernementale. Le religieux prêche pour un scrutin démocratique et transparente indemne de toute violence. Le discours a tout son sens au moment où ces joutes aiguisent des appétits parfois démesurés qui provoquent une bataille verbale entre prétendants aux fauteuils des collectivités territoriales. La délégation dirigée par le ministre du Tourisme et des transports aériens a eu droit à un cours "électoral ". Et le maître de la soirée était Serigne Mounirou Ndiéguéne, khalife de Keur Mame El Hadj.





"Bientôt les élections locales, tout le monde en parle, mais le vœu du khalife est que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Evitons les invectives, évitons les propos incendiaires qui peuvent saper la paix sociale et la cohésion nationale. Ce sont des élections, c’est normal dans une démocratie que chacun ait ses ambitions mais faisons tout cela dans les règles de l’art, dans les règles de la démocratie", a dit le patriarche de Keur Mame El Hadj.





Le Khalif Serigne Mounirou Ndieguene de poursuivre : « Le pouvoir n’est pas éternel, donc sachez bien ce que vous faites. Ayez de bonnes relations avec les gens avec qui vous travaillez ».





Alioune Sarr, représentant du président de la République Macky Sall a surtout magnifié le rôle de régulateurs sociaux des guides religieux. Il estime que ces religieux sont incontournables pour la pacification de notre société