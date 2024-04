[Reportage] Diomaye Faye s’attaque à la vie chère : Une lueur d'espoir au marché Tilène

La récente rencontre entre le président de la République Bassirou Diomaye Faye et les organisations patronales du pays a suscité un regain d'espoir et d'attentes dans la lutte contre la vie chère, une préoccupation majeure pour de nombreux Sénégalais. La mise en place d'un comité d'action démontre la volonté politique de trouver des solutions concrètes et efficaces à ce défi économique.









En effet, cette initiative est diversement appréciée à sa juste valeur par les commerçants du marché Tilène. Les commerçants ont exprimé le désir que le président et son administration surpassent les initiatives précédentes en termes de suivi et d'accompagnement.