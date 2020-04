27 cas à Goudiry : Le Pr Moussa Seydi attendu à l’hôpital régional de Tambacounda

6 nouveaux cas ont été enregistrés à Goudiry sur 82 tests effectués. Ce qui fait un cumul de 27 patients sous traitement à l’hôpital régional de Tambacounda.Ainsi, annonce la Rfm, pour mieux lutter contre le Covid-19, le gouverneur de la régiona Dr Omar Mamadou Baldé, par ailleurs président du comité régional de gestion des épidémies a sollicité et obtenu l’intervention du professeur Moussa Seydi.Le chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann et non moins théoricien de la thérapie par la chloroquine contre le coronavirus est attendu ce mardi 21 avril à TambacoundaLa source d’informer, par ailleurs, que les préposés à la morgue dudit hôpital sont sortis de leur mutisme. Ceci, pour réclamer des produits détergents, des gels hydro alcooliques, des masques et un appui alimentaire pour faire face à cette situation.