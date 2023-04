Affaire Sonko : le syndicat des médecins entre dans la danse

Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) a déposé lundi dernier un préavis de grève. S’ils pointent le non-respect des accords conclus avec le gouvernement en 2014 et en 2022, ses membres ont intégré dans leur plateforme revendicative la question des convocations de certains de leurs collègues dans le cadre des enquêtes sur les événements du 16 mars dernier et concernant Ousmane Sonko.



L’information, relayée par Les Échos, est donnée par le Bureau exécutif national du SAMES.



Pas moins de six médecins sont en ce moment dans le collimateur de la justice. Dr Babacar Niang, directeur de Suma Assistance, est placé sous contrôle judiciaire pour homicide involontaire pour la mort de Mamadou Ly, qui était agent à la mairie de la Médina. Dr Aminatou Françoise Adégniiké Bangbola a été arrêtée puis libérée.



Le parquet a ordonné l’arrestation des docteurs El Hadji Mbagnick Ngom et Samir Simon Boulos. Leur «tort» : avoir refusé de dévoiler le bulletin médical de Sonko. Dr Seydou Diallo du pôle Santé de Pastef a été arrêté puis libéré. Dr Ousmane Cissé, lui, a été soupçonné d’exercice illégal de la médecine par les enquêteurs de la Sûreté urbaine (SU) avant qu’il soit établi qu’il est bel et bien membre de l’Ordre des médecins du Sénégal. Il n’a pas été incarcéré.



Ce défilé de médecins entre la SU et le parquet n’est pas du goût du SAMES.