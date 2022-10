Approche “One Health” : Des acteurs s’arment pour faire face à la recrudescence des épidémies et des maladies émergentes

L’Organisation mondiale de la santé (Oms) définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Il faut noter que la santé reste majoritairement vue sous le prisme des maladies touchant l’Homme. Cette définition laisse en rade la préservation environnementale, la santé animale et la santé des écosystèmes. Aujourd’hui, une approche globale, systémique s’impose pour une simple raison : la dégradation de l’environnement peut être un facteur de recrudescence de maladies ou même d’apparition de nouvelles maladies. C’est dans ce sens que s’inscrit la vulgarisation de l’approche « One Health », une seule santé. Celle-ci repose sur le principe que la protection de la santé humaine passe par celle de la santé animale, végétale et leurs interactions avec l’environnement. D’ailleurs les professionnels de la santé sont sensibilisés à l’approche “One Health” dans le cadre d’un partenariat entre la coordination du Programme de Sécurité Sanitaire mondiale « One Health », avec Speak Up Africa. Il s’agit d’un atelier de mise à niveau et d’engagement des Ordres et des associations professionnelles de la santé globale. L’Objectif étant de renforcer les capacités de près de 70 participants sur l’approche « One Health » et de définir le rôle des différents acteurs en matière de l’approche « One Health ».





La recrudescence des épidémies telles que la grippe H1N1, la maladie à Virus Ebola ou encore la Covid-19 et les importantes crises sanitaires et économiques qu’elles ont provoquées ont montré l’importance de l’approche. Cette formation va donc permettre une meilleure en œuvre des activités du Programme de Sécurité Sanitaire mondiale « One Health ».





Les professionnels de la santé doivent s’approprier l’approche. Ces derniers sont en première ligne pour identifier, recueillir et prévenir les événements sanitaires à haut risque de propagation. « L’approche« One Health » requiert des synergies entre les différents secteurs pour aborder les défis liés à la santé de manière intégrée. L’implication effective des professionnels de la santé dans le processus permettra d’anticiper et prévenir l’apparition des risques sanitaires et, en cas de survenue, les gérer efficacement pour limiter l’impact sur les populations », note Dr Adjaratou Diakhou Ndiaye, Secrétaire Permanent du Haut Conseil.





Pour sa part, le docteur Imam Thiam, le Président de l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal a affirmé : « nous avons intégré l’approche car en tant qu’acteurs de la santé, nous devons être résilients, présents dans les politiques de santé. Et, il faut que nous travaillions tous ensemble pour que ce concept puisse véritablement toucher toutes les couches de la population et notamment celles vivant dans les territoires les plus reculés »





Le Haut conseil national de la Sécurité sanitaire mondiale a été créé en 2017 par l’arrêté primatorial N° 21787 du 11 décembre 2017. Il est depuis 2019 rattaché au Secrétariat général du Gouvernement du Sénégal. Il a pour missions de fixer les orientations stratégiques du programme de la Sécurité sanitaire mondiale « One Health » dans le cadre du respect du Règlement Sanitaire International (RSI 2005). En outre, il est chargé de veiller à la synergie et à la complémentarité des secteurs chargés des santés humaine, animale, environnementale, végétale et des sécurités publique, civile, alimentaire, nutritionnelle, sanitaire des aliments, ainsi que la radioprotection et sûreté nucléaire.