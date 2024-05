Carrefour médical : Clarifications suite à des allégations de malversations

Dans un communiqué émis en réponse à des allégations portées à la suite du rapport d'activité de l'OFNAC de 2023, Carrefour Médical a tenu à rétablir la vérité quant à sa contribution dans la prise en charge de la maladie rénale chronique. Les accusations, issues d'une dénonciation datant de 2022 et relayées par des parties non identifiées, ont été jugées orientées par l'entreprise.





Selon le rapport d'enquête numéro 3 de 2022, aucune charge ni infraction n'a été retenue contre Carrefour Médical ni CCBM, souligne l'OFNAC dans ses conclusions à la page 38. En effet, Carrefour Médical insiste sur son absence d'activités dans le domaine médical, notamment la distribution des kits de dialyse.





L'entreprise revendique un rôle citoyen important dans la réduction des coûts liés à la prise en charge des patients insuffisants rénaux depuis 2011. Elle rappelle notamment une décision de l'ARMP datant du 17 octobre 2011 qui a validé son attribution de marché, levant ainsi une barrière à l'entrée pour une concurrence saine. De plus, un arrêt de la Cour Suprême datant du 1er août 2012 a également appuyé cette décision, soulignant l'accessibilité accrue des médicaments à moindre coût.





Carrefour Médical met également en avant son effort pour rendre la dialyse accessible sur tout le territoire, passant de 1 à 7 centres de dialyse, et maintenant avec la concurrence, environ 30 centres sont opérationnels. L'entreprise précise que contrairement à d'autres pays de la sous-région, au Sénégal, le prix du kit de dialyse inclut les équipements nécessaires, soulignant ainsi une différence significative dans les modalités de financement.





Concernant les prix, l'entreprise affirme qu'il n'y a pas de surfacturation possible, car le marché est ouvert à la concurrence avec trois sociétés sénégalaises fournissant des kits de dialyse. En février 2021, lors d'une conciliation avec le Ministère de la Santé et l'Agence de Couverture de Maladie Universelle, les fournisseurs ont convenu de standardiser le prix du kit à 35 000 FCFA, sous réserve de l'engagement de l'État à respecter les modalités de paiement et à prendre en charge les prestations liées à la maintenance des équipements.