Dr Doudou Sène : « Il y a une recrudescence des cas de paludisme à Dakar »

Ce lundi 13 mars, s'est ouverte la seconde édition du séminaire international de Dakar sur l'utilisation des données de recherche génomique dans la surveillance et l'élimination du paludisme au Centre international de recherche et de formation en Génomique Appliquée et de Surveillance Sanitaire (CIGASS).











Cette rencontre, qui se tient jusqu'au 16 mars, réunit des experts mondiaux dans le domaine, les bailleurs de fonds et les autorités locales. Le maître des lieux, le Pr Daouda Ndiaye, qui a joué le rôle de maître de cérémonie, revient sur l'importance de cet atelier : « C'est une chance de pouvoir avoir la plupart des experts mondiaux venir à Dakar, discuter pendant trois jours des résultats de la recherche. Au-delà même des Sénégalais, il y a des Africains (Tanzanie, Nigéria, Burkina Faso…). Les données que nous avons obtenues sur le plan génomique concernant la résistance au paludisme, les vecteurs et les données de surveillance épidémiologique seront discutées entre les experts américains et sénégalais, qui verront quelle a été la place et l'apport de nos travaux dans la prise de décision ».









« Le paludisme a reculé de près de 20 % »









Dans l'ensemble, les résultats divulgués par le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) pour la période 2016-2020 semblent encourageants, selon le Dr Doudou Sene, coordonnateur du PNLP.. « Le paludisme a reculé de près de 20 % en termes de mortalité et de presque de moitié en termes d'incidence », a-t-il déclaré. Cependant, il reste encore des défis à relever, notamment dans les zones de Kédougou, Kolda et Tambacounda, où l'incidence du paludisme peut atteindre 600 personnes pour 1000 habitants dans le département de Saraya. Dans la zone nord du pays, sur 1000 habitants, le nombre de personnes atteintes de paludisme est d'environ moins de 5. Dans la zone centrale (Kaolack, Kaffrine et Diourbel), la prévalence est comprise entre 10 et 15 personnes pour 1000 habitants.









Malgré ces avancées, le Dr Doudou Sène exhorte chacun à ne pas relâcher ses efforts et à redoubler de vigilance dans l'objectif d'éliminer complètement cette maladie : « Il est important de sensibiliser la population sénégalaise sur le fait qu'une recrudescence des cas de paludisme a été observée depuis 2020, notamment dans la capitale, Dakar. Nous avons connu de nombreux décès, il faut le reconnaître. Cela signifie que nous devons redoubler de vigilance car le combat n'est pas encore gagné, même si le Sénégal a beaucoup avancé dans la lutte contre le paludisme. »









« Les outils de diagnostic que nous avons pour le Sénégal sont efficaces »









Le coordonnateur du PNLP estime que « le paludisme mérite la même mobilisation que celle qu'a connue la Covid-19 ». Il souhaite également que le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) soit étendu à certaines zones du pays, comme Kédougou et Tamba : « La santé à elle seule ne peut pas éliminer le paludisme, il faut que l'environnement soit bien assaini pour que le Sénégal puisse gagner ce combat ».









Les autres résultats obtenus grâce aux données génomiques attestent de l'efficacité des médicaments utilisés pour lutter contre le paludisme au Sénégal. Le Pr Daouda Ndiaye a déclaré : « Nous avons également pu vérifier si les outils de diagnostic que nous utilisons au Sénégal sont efficaces. Nous avons constaté que les tests de diagnostic rapides (TDR) utilisés dans les structures de santé sont performants. Enfin, grâce à l'outil génomique, nous pouvons suivre l'évolution de la maladie en lien avec les interventions ».









Cet atelier a également été l'occasion pour les autorités locales de saluer l'appui des donateurs, notamment la fondation Bill et Melinda Gates, qui participe aux efforts de lutte contre le paludisme au Sénégal depuis plus de 15 ans. La représentante du couple américain a également souligné la collaboration fructueuse avec les chercheurs sénégalais.