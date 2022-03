Hôpital Albert Royer : L’Anfo participe à l’amélioration de l’accueil au service des enfants

L’ Association nationale des femmes de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (Anfo) a offert, hier, des dons composés de produits et de matériel à l’Hôpital pour enfants Albert Royer. Le système d’évacuation des eaux usées de cet établissement a été également curé.



Les femmes de l'Onas ont célébré la journée du 8 mars à leur manière, en remettant des bancs publics et un important lot de flacons de gel, de bouteilles d’eau de javel et d’autres produits à l’Hôpital pour enfants Albert Royer de Fann. L'association n’en est pas à sa première action de portée sociale. «Nous voulons à travers cette action participer à l’amélioration de la prise en charge sanitaire des enfants. L’hôpital Albert Royer a besoin d’aide», a déclaré Gnagna Niang, la Présidente de l’Amicale des femmes qui a remercié la Direction générale, Dr Ababakar Mbaye pour son appui. Prenant la parole, le Représentant du Directeur général est revenu sur les œuvres sociales de cette association en faveur de la pouponnière de Mbour entre autres appuis. " L’Anfo fait toujours œuvre utile. Tant que les ressources le permettent, il n’y aura pas de plafond appui de la part de la Direction Générale», a rassuré le Directeur des Ressources humaines de l’Onas, Alioune Diop. Mieux, avec l’appui de la Direction de l’Onas, les fosses septiques de l’établissement hospitalier ont été curées. Toutes ces actions ont été faites en faveur des enfants de l'hôpital Albert Royer. «Nous avons besoin de ces bancs pour accueillir les malades et les accompagnants », a souligné la Directrice de Albert Royer, Issa Tall Diop. Elle a également bien apprécié le curage du système qui est parfois obstrué avec l’utilisation des couches qu’exige la prise en charge des enfants. «Parfois, nous avons des reflux d’eaux usées. Nous sommes obligés de procéder au curage. C'est pour cela que nous sollicité l'appui de l'Onas pour le curage », a déclaré Dr Issa Tall Diop.