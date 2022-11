Maux des internes : Le Collectif des Médecins en Spécialisations apporte son soutien

Maux des médecins internes

Le Comes a dénoncé dans un communiqué l’attitude «discourtoise» à l’égard de leurs collègues internes des hôpitaux. «Le Collectif des Médecins en Spécialisations fustige avec véhémence les jets de grenades lacrymogènes au sein de l’édifice de l’hôpital Fann sur des médecins armés que de leur savoir-faire et qui ne réclamant que leurs droits», lit-on dans le document.

Le Collectif a manifesté son appui à l’Association des internes et anciens internes des hôpitaux pour la satisfaction immédiate de leurs revendications. Les membres du Comes invitent ainsi l’association à une collaboration franche et une mutualisation des forces pour une meilleure prise en charge des « maux » de la spécialisation au Sénégal.