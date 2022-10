Octobre rose : Les femmes du ministère de l'Environnement s'engagent dans le combat

Le mois d'octobre, mois dédié à la lutte contre les cancers a été un prétexte pour les femmes du ministère de l'Environnement, du développement durable et de la transition écologique pour davantage sensibiliser les femmes. Ce mardi 18 octobre, ces "soldats de l'environnement" ont organisé une journée de consultation gratuite en plus d'une conférence pour parler de la maladie avec le docteur Rose Wardini.



Le taux de cancer du col de l’utérus au Sénégal figure parmi les plus élevés au monde. Et comme l’indique le docteur Rose Wardini, « cette maladie est en train de faire des ravages chez les femmes ». D’où l’urgence de renforcer la sensibilisation pour amener les femmes à se dépister le plus tôt possible. A cet effet, les femmes du ministère de l’Environnement ont permis à près d’une centaine de femmes de faire le dépistage du cancer du col de l’utérus gratuitement. Dans une ambiance détendue, ces femmes ont pu bénéficier d’une conférence durant laquelle, le docteur Rose Wardini leur a expliqué l’importance du dépistage.



« Depuis 20 ans, nous sommes sur le terrain pour sensibiliser les femmes. Aujourd’hui, nous nous rendons compte qu'il y a un peu plus d’engouement. Ce qui est satisfaisant. Toutefois, il faudra continuer le combat car je pense que la meilleure manière de lutter contre le cancer, c’est le dépistage ».



Ce dépistage permet en effet, de détecter le plus tôt possible les lésions et mettre un frein à un possible développement du cancer. « Le cancer est une maladie pernicieuse. D’habitude les malades viennent après avoir atteint l’étape de métastase. Et c’est généralement trop tard », soutient la gynécologue.



Pour sa part, la présidente des femmes du MEDD a magnifié le soutien du docteur Wardini à leur endroit.