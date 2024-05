Plan de développement de l’industrie pharmaceutique locale : Vers une collaboration entre l’université de Liège et le Sénégal

Le Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de l’industrie pharmaceutique locale multiplie les partenariats. C’est dans cette optique, qu’une équipe de l’Université de Liège est en mission dans notre pays. Elle a été reçue ce matin parle le Professeur Yérim Mbagnick Diop Coordonnateur de la Delivery Unit du Ministère de la Santé et de l’Action sociale avec l’ensemble de la Task Force (TF) Recherche, Développement ,Innovation et formation qui va accompagner la mission et identifier les priorités.





L’Université de Liège a une grande expérience dans le développement des médicaments issus de plantes médicinales. Elle travaille déjà avec des pays africains et entend étendre sa collaboration avec le Sénégal.





Cette collaboration va s’appuyer sur la structuration et la mise en place de la pharmacopée sénégalaise en renforçant la recherche et le développement. Des axes majeurs qui s’inscrivent dans le processus de développement de nouveaux médicaments issus de plantes médicinales sénégalaises. ?