"Dilatoire du gouvernement" : Le Sames dépose un préavis de grève

"Le dilatoire du gouvernement irrite le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) et son Secrétaire général. Pour contraindre les autorités à appliquer le protocole d'accord signé en 2014, Dr Amadou Yéri Camara, qui dénonce les agressions dont ils sont victimes en 2020 de la part du ministre de la Santé, va déposer un préavis de grève dans la semaine.