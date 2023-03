Situation de la lèpre au Sénégal: 150 nouveaux cas détectés en 2022

Le Directeur Service national de l'éducation et de l'information pour la santé (SNEIPS), Lamine Bara Guèye a présidé ce jeudi 02 mars 2023, un atelier de présentation sur l'étude menée par rapport à la situation actuelle de la lèpre au Sénégal.



Prenant la parole, le Dg du SNEIPS rappelle que la lèpre est toujours une réalité. Sur ce, il invite les journalistes à communiquer davantage sur cette maladie afin de sensibiliser les populations.





A cette occasion,le Docteur Louis Yacynth Zoobi,coordonnateur du Programme national pour l'élimination de la lèpre au Ministère de la Santé et de l'Action social a fait le point sur la situatuion de la lèpre au Sénégal.





D'après lui, la situation est toujours stable depuis 2016. Cependant, il signale qu'une étude sur le dépistage actif a permi de trouver de nouveaux cas de lèpre au Sénégal avec 150 cas en 2022 selon les données préliminaires qu'il a livrées. Sur ce,il invite les patients à aller se faire dépister précocement pour éviter des complications. Toutefois, le spécialiste précise que le service du ministère va continuer d'œuvrer dans la lutte contre la lèpre en mettant en place des stratégies avec l'appui des partenaires.





Dans le même sillage, il annonce des perspectives qui sont en cours pour accompagner les malades de lèpre tant dans l'insertion sociale que professionnelle. Par la même occasion, il ajoute que le ministère de la Santé compte relever le défi avec une feuille de route pour tous les pays endémiques à cette maladie avec comme objectif 0 cas de lèpre avec 0 discrimintation d'ici 2030.













Le président de l'Association sénégalaise de lutte contre la lèpre et les maladies tropicales négligées au Sénégal, Pape Mamadou Diagne a profité de l'occasion pour lancer un plaidoyer sur l'inexistence des neuf villages de reclassement social où on internait des patients de la lèpre. Selon lui, ces villages ont été écartés depuis longtemps de la cartographie sénégalaise. Chose qu'il juge inadmissible et qui relève de la stigmatisation. Ainsi,il invite l'Etat du Sénégal à appliquer la loi 76-03 du 25 mars 1976 qui régit les villages du reclassement social.













Par ailleurs,la presse sénégalaise est invitée à s'impliquer davantage dans la lutte contre la lèpre à travers la communication et la sensibilisation dans les médias.













Pour rappel,la journée mondial de la lèpre est célébré chaque année le dernier week-end du mois de janvier.





Quatre régions,Diourbel, Kaolack, Dakar et Thiés restent actuellement les plus touchées par cette maladie.