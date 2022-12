26 décembre : jour férié, chômé et payé

jour férié, chômé et payé, 26 decembre

A l’issue de la réunion du conseil des ministres, tenue, hier, jeudi, le chef de l'Etat Macky Sall a déclaré férié, chômé et payé, le jour du lundi 26 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n 74-1125 du 19 novembre 1974 fixant le régime de la fête nationale et du 1er Mai et celui des autres fêtes.