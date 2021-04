Accès universel à l'électricité en 2025 : Le gouvernement organise une table-ronde pour lever 732 milliards

Le gouvernement sénégalais organise mardi et jeudi, par visioconférence, une table ronde dont l’objectif est de mobiliser 732 milliards de francs CFA destinés au financement de projets structurants en milieux rural et péri urbain pour "atteindre l’objectif de l’accès universel à l’électricité en 2025’’.Cette table-ronde à laquelle vont participer les partenaires techniques et financiers ‘’a pour objectif principal de présenter la stratégie du Gouvernement pour atteindre l’accès universel à une énergie en qualité et en quantité suffisantes, à moindre coût et durable en 2025’’, précise un communiqué.C’est pour réussir ce pari que le Sénégal a décidé de ‘’recueillir les engagements financiers des partenaires techniques et financiers, du secteur privé pour accompagner sa mise en œuvre’’.Dans son communiqué, le ministère du Pétrole et des Energies souligne que la table ronde ‘’s’inscrit en droite ligne des actions identifiées pour la mise en œuvre du Plan complémentaire pour l’accès universel à l’électricité’’.La rencontre sera co-présidée par le ministre du Pétrole et des Energies, Sophie Gladima, et son collègue de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale, Amadou Hott, et verra la participation des institutions publiques, des services techniques de l’Etat, des partenaires au développement et du secteur privé.Le Sénégal figure parmi les pays ayant réalisé les plus grandes performances en matière d’accès à l’électricité en Afrique de l’Ouest, avec un taux de 76% à l’échelle nationale en fin 2019.Il existe cependant de ‘’grandes disparités entre populations urbaines et populations rurales’’, dont les taux d’accès à l’électricité s’élèvent respectivement à 94% et 53,9%.‘’Ces inégalités sont de nature à impacter les efforts de l’Etat pour un développement équilibré du territoire et, plus généralement, viennent freiner le développement économique et social à l’échelle nationale’’, relève le communiqué.