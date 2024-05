Accident à Tenkotoding : le message de Moustapha Guirassy

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a exprimé sa profonde tristesse suite au tragique accident survenu ce mercredi matin près du village de Tenkotoding, dans la région de Kédougou. L'accident impliquait des enseignants du lycée de Mako qui se rendaient à la cascade de Dindéfélo pour une sortie pédagogique à l'occasion de la fête du Travail.





Le ministre a exprimé ses condoléances à la famille de l'enseignant décédé dans l'accident, ainsi qu'à ses amis et collègues. Il a ajouté : « Mes pensées et mes prières accompagnent la famille de l'enseignant tragiquement décédé dans cet accident. À sa famille, à ses amis et à ses collègues, je me joins aux membres du gouvernement pour exprimer mes plus sincères condoléances ».





Le membre du gouvernement a également souhaité un prompt rétablissement aux enseignants pris en charge dans des structures sanitaires : « Je souhaite également un prompt rétablissement aux enseignants blessés, actuellement pris en charge à l'hôpital régional Amat Dansokho ».