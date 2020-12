Aéroport Roissy Charles de Gaulle : Un container heurte un avion d'Air Sénégal

Le vol à destination de Dakar et au départ de Paris ce dimanche 27 décembre n'a pas pu prendre les airs. Et pour cause... " Pendant les opérations de manutention sur la plateforme de Roissy Charles de Gaulle, un container a heurté notre avion devant opérer le vol HC 404 de ce jour entre Paris et Dakar" informe la compagnie Air Sénégal international.Toutefois, les opérations d'inspection et de maintenance de l'appareil sont en cours, rassure la compagnie sénégalaise, qui annonce que " les passagers de ce vol sont pris en charge à l'hôtel et seront avisés de l’heure du départ. Air Sénégal présente ses excuses et remercie ses fidèles clients".