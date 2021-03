Affaire Ousmane Sonko: Deux responsables de Pastef/Touba placés sous mandat de dépôt

L'étau se resserre autour des deux responsables de Pastef/Touba cueillis récemment à leur domiciles par la division des investigations criminelles (Dic).Mame Dame Lô et Bada Ndiaye vont passer leur première nuit ce mardi à la prison du Cap Manuel.Les deux jeunes "Patriotes" ont été inculpés aujourd'hui et placés sous mandat de dépôt. Leur dossier a été envoyé en instruction.Selon leur avocat joint par Seneweb, il leur est reproché l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, la provocation à la commission de crimes et délits, détention et usage de chanvre indien pour l'un d'eux.Mais Me Khoureychi Ba parle d'une violence de la procédure. La robe noire envisage de l'attaquer auprès de la chambre d'accusation.