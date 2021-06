Agression d'une sage-femme à Fadial : Le SUTSAS en sit-in pour la protection du personnel médical

Le secteur de la santé est en ébullition depuis l'acte odieux perpétré sur une sage-femme à Fadial.G. Sagna qui a échappé à une tentative de viol a été blessée avec un couteau par son bourreau.Après une assemblée générale, Dame Seck, SG sous section SUTSAS du district sanitaire de Mbour a annoncé que la sous-section de Joal a décrété une journée de sit-in demain, jeudi 24 juin.Le bureau départemental et le bureau régional seront sur place pour les accompagner."Nous réclamons de la sécurité parce qu'aujourd'hui nous avons constaté que l'État a les moyens pour accompagner les structures de santé pour leur sécurité, surtout les postes de santé. Parce que déjà à Fadial, le poste de santé est très isolé. Maintenant si le poste n'a pas un gardien, ou des personnes qui gèrent la sécurité, ça peut causer des problèmes", déplore Dame Seck.Pour lui, "La sage-femme, c'est d'abord une femme. On doit la surveiller. L' infirmier chef de poste, il est là-bas pour se sacrifier à accompagner la population, alors pourquoi les laisser à eux-mêmes ? Les agressions deviennent de plus en plus nombreuses dans le secteur. On a touché, Linguère récemment, ensuite Keur Massar, après Dioffior et hier c'est Fadial....Il faut que ça cesse ! Et les autorités sont au courant. Pourquoi elles n'essayent pas de poser des actes pour éradiquer ce mal? Et il n'existe aucun infirmier ni aucune sage-femme qui refuse de faire son travail".De son avis, l'État qui a tous les moyens en sa possession devrait accompagner les structures de santé.