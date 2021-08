Arrestation d'un malfrat à Mbour : Une arme à feu, des cartouches et divers objets saisis par la police

Coup de maître ! La police a procédé à une impressionnante saisie dans le domicile d'un malfrat, à Mbour, suite à de nombreuses dénonciations.





En effet, suspecté à cause de ses activités douteuses, M. K. est tombé finalement dans la nuit du mercredi au jeudi.



Ainsi, les policiers du poste de Diaméguène 2 ont été saisis nuitamment, suite à l'interpellation d'un voleur au quartier Diamaguène. Aussitôt, les limiers ont répondu à l'appel avant d'embarquer le mis en cause, M. K., dans les locaux de leur service.



Dans le cadre de l'enquête préliminaire, la perquisition effectuée dans la domicile de ce malfrat s'est révélée fructueuse? Selon des informations exclusives de Seneweb, une arme à feu artisanale, des cartouches, 41 sacs à main pour femme, plusieurs effets vestimentaires, 15 paires de chaussures pour homme et 6 autres pour femme ont été saisis sur place par les policiers.



Au moment où ces lignes sont écrites, le voleur est en garde à vue au poste de police de Diamaguène 2.