Campagne arachidière : Les opérateurs économiques de Touba dénoncent la mainmise des Chinois

Les opérateurs économiques de Touba dénoncent la mainmise des Chinois

En cette période de campagne arachidière, la production ne profite pas aux opérateurs économiques de Touba. Sur les ondes d’iRadio, ces derniers ont dénoncé la mainmise des Chinois sur la filière archidière.





Pour ces opérateurs locaux, cette situation accroît le chômage chez bon nombre d’entre eux.





Ils dénoncent ainsi cette concurrence déloyale et le mutisme de l’État du Sénégal. «Malgré la contribution des Chinois dans les caisses de l’État, nous rencontrons tous les maux du monde. Nous ne faisons pas le poids devant l’arsenal chinois. Ils sont plus outillés que nous. Ils peuvent décortiquer des milliers de tonnes d’arachides par jour», se désolent-ils.





En conséquence, ces opérateurs de Touba notent un ralentissement de leurs activités, depuis l’arrivée de ces opérateurs économiques asiatiques.





«Touba est le plus grand marché arachidier du Sénégal. C’est pour cette raison que l’État devait nous protéger contre l’envahisseur chinois. Les opérateurs économiques privés n’ont plus de revenus, alors que les étrangers exportent la production agricole. Personne ne travaille, car nous n’avons plus de graines d’arachide. Le paysan préféré vendre leur produit aux Chinois et cela va impacter les semences», révèlent-ils.