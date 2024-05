Casamance : Le cymbium ("yette") menacé de disparition





Le cymbium olla, plus connu sous le nom wolof de "yette", est un des fruits de mer traditionnels préférés des Sénégalais est en voie de disparition.





En effet, dans la capitale méridionale du pays, en particulier à Kafountine, dans le département de Bignona, plus de 250 pirogues s'activent dans la pêche de cette espèce.





Face à cette surpêche, les acteurs ont eu la volonté de mettre en place des mécanismes de gestion de cette ressource halieutique avec un plan d'aménagement. Ce, pour sauver les nombreux emplois générés par la pêche du "yette".





Aujourd’hui, le cymbium est en danger d'extinction, principalement en raison d'un manque d'organisation dans le secteur de la pêche, selon Abdoulaye Demba, coordonnateur du Conseil local de la pêche artisanale (CLPA) de Kafountine.





« Il y a des plongeurs qui viennent d’autres localités avec des systèmes d'appareil à ramasser le cymbium. Ce que nous interdisons catégoriquement parce que si ça continue, cela risque d’accélérer la disparition de l'espèce », dit-il sur les ondes d'iRadio.





Le "yette", reconnu pour son importance économique et sociale, nécessite des mesures de protection, insiste le coordonnateur du CLPA. « Au-delà des femmes qui gagnent leurs vies grâce à cette ressource, il y a des hommes qui ont créé des unités de transformation via l'exportation et ils y font des recettes. Et à chaque unité, il y a 10 à 15 jeunes qui s'activent autour et qui ont des revenus », relate Abdoulaye Demba.





En réponse aux inquiétudes des pêcheurs de Kafountine, le projet CNREM a élaboré un plan d'aménagement visant à évaluer la population du cymbium dans son habitat naturel depuis la période de reproduction jusqu'à la mortalité.





« Nous avons discuté avec l'ensemble des acteurs et les services de l'État sur les mécanismes de gestion durable de cette espèce. Cela prend en compte toute sa zone de vie, sa biologie, mais aussi son comportement au niveau même de son écosystème de vie. Un plan d’aménagement qui constitue une lueur d'espoir pour la préservation de l'espèce et la prospérité des pêcheurs locaux qui dépendent étroitement de cette ressource pour leur subsistance », rassure Momar Mbaye, spécialiste en développement social des projets College of Natural Resources and Environmental Management (CNREM).