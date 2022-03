[Focus] Cohabitation avec les eaux stagnantes : Le calvaire sans fin des populations de Pikine Darou Koudouss

Des opérations de débouchage déjà en cours





Venu avec l’ONAS et une structure affiliée à cette dernière, Oumar Sagna Ndiaye a mis en place, avec ces entreprises, un plan d’action pour résoudre ce problème. « Sur le court terme, nous avons prévu de mettre des équipes en permanence à partir de demain (Jeudi 3 mars) sur les dix points identifiés pour les déboucher. On va enlever toutes les ordures et curer tous les petits canaux qui sont identifiés et où l’eau doit ruisseler », indique-t-il. Doudou Diallo, directeur général de Xerus Sénégal d’ajouter : « Nous avons un planning à moyen terme qui consiste à déboucher toutes ces bouches qui sont obstruées par les déchets. C’est ce qu’on va faire toute la semaine. Et il y a un autre plan sur le moyen terme qui consiste à assainir toute la zone. Le seul problème identifié est l’assainissement et nous allons le régler en collaboration avec l’ONAS ».





Mettant un point d’orgue sur le suivi, le sous-préfet, de concert avec le service d’hygiène a souhaité, l’implication des populations dans ce processus notamment grâce à la création d’une brigade de veille. « On doit réunir les populations dans le but de créer une police interne pour gérer la gestion des ordures ménagères sur ce site. L’objectif est de dénoncer les personnes qui déversent leurs ordures ménagères n’importe où », argue le lieutenant Bou Touré. Il ajoute : « Nous, en tant que service technique, nous n’avons pas assez d’effectif pour couvrir tous ces sites. » A cet effet, une rencontre sera organisée mardi prochain pour mettre en place ce comité.



L’autre grand chantier annoncé par le sous-préfet est le déguerpissement des occupations anarchiques en l’occurrence, les charretiers et les mécaniciens. « On a remarqué qu’aux alentours de ces points, il y a des occupations anarchiques et que ces occupations-là, on doit les régler. Comment ? En organisant les opérations de déguerpissement. Ces opérations vont être organisées avec les services techniques et les riverains qui ont identifiés le problème », annonce Oumar Sagna Ndiaye.