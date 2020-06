Covid-19: Le gouvernement programme le rapatriement des Sénégalais d'Italie et des USA

Le gouvernement sénégalais poursuit son opération de rapatriement des compatriotes bloqués à l'étranger à cause de la pandémie de la Covid-19. En effet, après les Sénégalais de Turquie et de France, ceux d'Italie et des États-Unis d'Amérique pourront bientôt rentrer au pays. C'est du moins ce qu'ont fait savoir les sévices du ministre Alioune Sarr, dans un communiqué parvenu à Seneweb.





Sur instruction du chef de l'État Macky Sall, le ministère du Tourisme et des Transports aériens, sur la base d'une requête du ministère des Affaires étrangères, a autorisé la compagnie aérienne nationale Air Sénégal à rapatrier les compatriotes qui sont en Italie à partir du mardi 9 juin. Et ce, jusqu'au 17 juin 2020.





Pour les Sénégalais qui sont bloqués aux États-Unis d'Amérique, l'opération de rapatriement va se dérouler les 11 et 12 juin prochains avec des vols spéciaux de la compagnie Delta Airlines.