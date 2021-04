Dakar Dem Dikk: Un proche de Sonko élu nouveau président des cadres

Réunis en Assemblée générale, ce samedi, 17 avril, les membres de l'Amicale des cadres de la société nationale de Transport Dakar Dem Dikk ont choisi à l'unanimité, Djibril Gueye Ndiaye, chef de protocole politique de Ousmane Sonko, comme président de leur structure.De receveur à conseiller technique en passant par chef de bureau et Secrétaire général du syndicat des travailleurs durant 13 ans, Djibril Gueye Ndiaye est l'actuel chef de la division logistiques de la filiale Afrique Dem Dikk.Il est aussi et surtout connu comme étant l'un des plus proches du leader de Pastef. Mais son appartenance politique n'a visiblement pas été un frein pour que ses collègues lui témoignent leur confiance qu'il compte d'ailleurs "bien asseoir avec loyauté au service exclusif des intérêts des travailleurs de la société".