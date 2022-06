Désenclavement de la région de Kolda : Mansour Faye lance les travaux de bitumage des axes routiers

La région de Kolda bénéficie du programme spécial de désenclavement (PSD) initié par l'État du Sénégal. C'est dans ce sens que des axes routiers vont être revêtus de goudron. Il s'agit principalement de la route Kolda-Pata y compris la bretelle de Ndorna sur une distance de 72 km. Ici, c'est le département de Médina Yoro Foulah qui s'offre le luxe du désenclavement dans ce sens où la boucle du Fouladou qui traverse largement cette localité est déjà prise en charge. Une aubaine pour les populations de ce département né en 2008 d'entrer dans une mobilité assurant aussi l'écoulement des différents produits agricoles et locaux.





Le maire de Pata a chanté les mérites de ce programme de désenclavement tout en se félicitant des efforts du régime en place de sortir Médina Yoro Foulah de sa torpeur. Et Aliou Baldé d'inviter le gouvernement à renforcer ses actions pour mieux accentuer l'émergence de MYF et de ses populations.





Dans le même sillage, sont aussi lancés les travaux de bitumage de la route Kolda-Salikégné sur une trentaine de km. Un ouf de soulagement pour les populations riveraines de cet axe qui se rendaient difficilement à Kolda surtout en période de saison des pluies à cause de l'état défectueux de ce tronçon. Le bitumage de cette route qui traverse trois communes dans le département de Kolda "est une doléance vieille de plusieurs décennies qui vient d'être satisfaite" selon Massiré Souané, maire de la commune de Salikégné.





En lançant les travaux de bitumage de ces routes hautement importantes pour les populations du Fouladou, Mansour Faye a tenu à rassurer les uns autres sur l'option du président Macky Sall à opérationnaliser l'équité "dans un Sénégal de Tous".