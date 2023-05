Deux agents des Eaux et Forêts grugés de 3 millions F CFA

Deux agents des Direction des Eaux et Forêts de Tambacounda ont été escroqués sur une somme de 3 millions F CFA, selon des sources proches de l’enquête.







Les victimes voulaient acheter chacun un véhicule 307 et 406. C’est ainsi qu’ils sont entrés en contact avec un douanier en service à Dakar qui les a mis en rapport avec le nommé Ousseynou Gueye dit Karbala, qui se faisait passer pour un propriétaire de concession de véhicules en provenance de la France qu’il revendait.





Après discussion, les deux agents des Eaux et Forêts de Tambacounda lui versent la somme de 3 millions de FCFA via Wave. Toutefois, Karbala peine à livrer les deux véhicules commandés par les deux agents. Il finit par couper tout appel téléphonique venant des deux agents des Eaux et Forêts de Tambacounda.





Ceux-ci, excédés par cette situation, déposent plainte à la Section de recherches de la gendarmerie.





Au cours de leurs investigations, les éléments de la Section de recherches de Tambacounda n'éprouvent aucune difficulté à appréhender l’escroc grâce à la géolocalisation du numéro du douanier. Celui-ci, sentant l’étau se resserrer autour de lui, a coopéré avec les pandores. Le douanier a tendu un piège à son ami grâce à la technicité des gendarmes. Il lui a tout simplement demandé à Karbala de venir prendre de l’argent pour éponger ses dettes. C’est ainsi qu’il lui a donné rendez-vous au complexe des Douanes de Dakar. Karbala, ne se souciant de rien, débarque sur les lieux croyant qu’il allait récupérer des millions. Mais c’était sans compter avec la collaboration des éléments de la section de recherches de Dakar qui étaient aux aguets aux alentours du complexe.





Karbala a été cueilli puis conduit à la gendarmerie avant d'être transféré à Tambacounda.





Interrogé par les enquêteurs, il a reconnu sans ambages les faits. Il a expliqué son modus operandi.





Au terme de sa durée légale de garde-à-vue, il a été déféré devant le procureur puis envoyé en prison.