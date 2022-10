EFFICACITE DES FEMMES DANS LE TRAVAIL : Le RENAFES plaide pour des crèches et des salles d’allaitement dans les entreprises

Le Renafes plaide pour la cause des femmes

En partenariat avec le ministère du travail, le réseau des femmes travailleuses du Sénégal (RENAFES), a tenu, ce matin, un atelier de vulgarisation de la stratégie genre du ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions. Il s’agit partager le travail du ministère à travers sa cellule genre. Ces femmes qui luttent contre la discrimination des femmes dans les entreprises pour avoir des postes de responsabilités et autres, ont énoncé un certain nombre de défis à relever.





Au cours de ce cadre d’échange, la présidente du RENAFES, Mme Fatoumata Bintou Yafa, a fait le diagnostic des problèmes et le blocage qui existe dans le milieu du travail. Même s’il y a beaucoup d’avancées notoires sur la loi de la protection de maternité qui date d’avril 2022 et sur la non discrimination dans le milieu du travail, elle estime qu’il y a encore des choses à améliorer. Selon elle, la première chose à régler dans le cadre du travail, ce sont les crèches et les salles d’allaitement. Parce que les femmes ont besoins crèches et des salles d’allaitement au niveau de l’entreprise ou bien dans les environs. « L’essentiel, c’est qu’on puisse nous prendre nos enfants en main et qu’on puisse le gérer, nous voulons des garderies d’enfants donc à partir d’un an et demi ou un an, l’enfant puisse intégrer les garderies d’enfants », plaide-t-elle.





Selon la présidente du RENAFES, cela permettra à la femme d’être flexible en restant soit à la maison pour faire le travail si possible ou venir dans le milieu du travail tout en disant que nous avons nos enfants et ces enfants là sont dans de bonnes conditions, a-t-elle renseigné. Le RENAFES, au nom de toutes les femmes travailleuses, réclament des congés de maternité de 3 mois post et prénatales.