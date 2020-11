Emigration clandestine, remaniement… : Les propositions de la Jeunesse républicaine libérale

La recrudescence du phénomène ‘’Barça Wala Barsakh’’ a atteint des portions inquiétantes et a tué des centaines de jeunes Sénégalais, ces dernières semaines. Une situation qui alimente les débats et inquiète tout le monde.







Dans un communiqué dont copie est parvenue à notre rédaction, la Jeunesse républicaine libérale (JRL) s’est prononcée sur la question.





Issa Diop, Secrétaire général de la Jrl, et ses camarades proposent des solutions pour y remédier. ‘’Nous faisons appelle à la vigilance des autorités, mais aussi à la responsabilité des citoyens et surtout celle des parents. En effet, le manque d'emploi étant aujourd'hui un fléau mondial, il urge de repenser le rapport entre la jeunesse et les opportunités qui existent dans notre pays, revoir les contenus des enseignements afin d’augmenter l’employabilité des jeunes par un rapprochement de la formation d’avec les niches et opportunités d’emplois, mais aussi et surtout restaurer la caution de confiance entre les pouvoirs publics et la jeunesse’’, lit-on dans le communiqué.





La Jeunesse républicaine libérale s’est aussi prononcée sur le remaniement ministériel, avec l’entrée de certains opposants dans le gouvernement.





Selon elle, l’impact de la Covid-19, la poussée du terrorisme et la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal peuvent installer un climat d’insécurité. D’où la pertinence d’un large consensus dans la gestion des affaires de l’Etat, afin d’obtenir un climat politique apaisé et ensuite faire face aux urgences sanitaires et économiques sur le chemin de l’émergence à l’horizon 2035.





‘’Au Sénégal, malheureusement, on ne fait que critiquer sans jamais avoir une attitude responsable et honnête qui devrait nous pousser à dépassionner les débats au profit exclusif du Sénégal’’, conclut-elle.