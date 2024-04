Escroquerie : Six mois pour l'étudiant qui avait emprunté à une gérante Wave 4 300 000 F CFA pour parier sur 1Xbet









L'étudiant Mamadou L. Badiane devra patienter encore quelques mois avant de reprendre le chemin de l'institut de formation en santé dans lequel il suit des cours.





Adepte des jeux de pronostics sur 1Xbet, il a été condamné à six mois de prison ferme. Il avait demandé à Dieynaba Sène, gérante d'un service Wave chez qui il est un client assidu, de lui faire un dépôt de 300 000 F CFA pour parier, puis 4 000 000 F CFA. Il va tout perdre.





À la barre du tribunal de grande instance de Mbour, Mamadou L. Badiane avait expliqué que la gérante du service Wave Dieynaba Sène était sa complice. Qu'elle avait l'habitude de lui faire des dépôts pour jouer et que chaque fois qu'il gagnait, il lui remettait sa part.





"C'est en connaissance de cause qu'elle m'a fait les dépôts", s'est défendu l'étudiant.





Mais Dieynaba Sène a tout nié en bloc. Elle explique : "Il m'a dit être le président d'une amicale d'étudiants et qu'il était chargé de distribuer aux membres leur bourse. Il voulait que je lui fasse le dépôt pour qu'il puisse envoyer aux étudiants leur argent. Il m'a dit qu'il devait recevoir la somme de 15 millions vers 15 h via une banque et qu'il allait payer."





Après avoir pris l'aval de sa patronne, Dieynaba a alors fait deux dépôts de 2 millions. Le délai qui a été fixé à son client étant dépassé, Dieynaba Sène a alors pressé ce dernier de rembourser.





Après la coupure du jeûne, l'étudiant a tenté de prendre la fuite. Mais il sera rattrapé par la propriétaire de l'agence, du nom de Jeanne Marie Yama Sène, qui épiait les faits et gestes de Mamadou L. Badiane.





L'étudiant devra payer à la propriétaire du service Wave 4 300 000 F CFA et 2 000 000 F CFA en guise de dommages et intérêts.





Le jeune étudiant en santé, qui a déjà raté son examen du premier semestre a été condamné à 6 mois de prison ferme.