Grand Magal: L'armée française déploie un soutien logistique (Général Michel DELPIT )

Quelques jours après la visite à Touba de l'ambassadeur de la France au Sénégal en perspective du grand magal, le Général Michel Delpit lui a emboîté le pas. A la tête d'une délégation, le Commandant des Eléments Français au Sénégal (EFS) a été reçu hier vers l'après-midi par le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké.





Accroché par Seneweb au niveau de la résidence Khadim Rassoul, le patron des militaires français en mission au Sénégal a expliqué le motif de son déplacement dans la ville sainte.







" Je suis ici à Touba dans le cadre de ce grand magal pour rencontrer le khalife général des mourides. Je suis extrêmement honoré de pouvoir rencontrer et échanger avec cette haute autorité spirituelle et morale. C'est un message de paix et d'amitié, que je porte et je suis également ici pour accompagner les personnels civils sénégalais qui travaillent avec nous pour leurs témoigner toute notre fraternité dans le cadre de cet évènement" déclare le Commandant des Eléments Français au Sénégal.





L'armée française a également déployé un soutien logistique à Touba à l'occasion du grand magal. L'information a été livrée à Seneweb par le Général Michel Delpit.

" Nous leur apportons également un soutien logistique de façon qu'ils puissent participer à ce grand magal dans les meilleures conditions. C'est un moment extrêmement important pour la communauté mouride et c'est aussi un moment très impressionnant pour nous militaires français en mission au Sénégal" a-t-il confié devant les membres de sa délégation.







Interpellé sur leur mission au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, l'hôte de la cité religieuse dira que les militaires français contribuent à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Selon lui, les éléments français au Sénégal sont environ 400 militaires ainsi que 180 personnels civils sénégalais.







"Et ensemble, nous conduisons des actions de coopération avec les armées de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui en expriment la demande et tout particulièrement au profit de l'armée sénégalaise. Nous coopérons à la construction d'une architecture de sécurité collective. C'est-à-dire nous conduisons ensemble des formations et des entraînements de manière à aider l’armée sénégalaise et les armées des pays de la Cedeao à mieux faire face aux mouvements terroristes qui essaiment dans la sous-région ainsi qu'aux menaces de types groupés, armés, qui contestent l'autorité de l'Etat" détaille le Général Michel DELPIT.