Guédiawaye : le mari jaloux débarque avec un tournevis et…

M. D. Sakho risque dix ans de réclusion criminelle. Une peine requise par le Procureur. Il lui est reproché d’avoir asséné plusieurs coups de tournevis à sa femme, A. Fall, avant de la mordre à l’oreille puis menacé de brûler sa chambre. La partie civile réclame 50 millions en guise de dommage et intérêts.



D’après L’Observateur, les faits se sont déroulés le 18 janvier 2019 : « Ce jour-là, à 21 heures, Sakho débarque chez son épouse, avec qui il est en instance de divorce, pour rendre visite comme chaque week-end à sa fille », narre le quotidien d’information.



Celui-ci souligne que le visiteur s’est alors installé au salon en compagnie de sa fille. Mais, relève la source : « L’homme tendait l’oreille pour ne rien rater de la conversion téléphonique » de A. Fall.



Selon L’Obs, il est entré dans une colère noire et n’a pas manqué de l’interpeller sur l’identité de son interlocuteur. La dame, reprise par le journal, lui a rétorqué « qu’il s’agit du patron d’une de ses copines qui lui proposait de remplacer cette dernière à son poste laissé vacant ».



Ses explications n’auraient pas convaincu le mari jaloux car poursuit le journal, il reviendra vers 02 heures du matin, frappant avec insistance à la porte de A. Fall, « tenant une bouteille de diluant ». Dès que celle-ci lui a ouvert la porte, il a commencé à arroser le sol de la chambre et la véranda avant de menacer A. Fall et sa fille de mort.



La mère tente de le calmer. En vain. S’en suit une bagarre. Plus fort, l’homme l’attrape au collet, la plaque au sol, lui attache ses mains, avec des fils de barbelés, sort un long tournevis, et lui assène des coups violents au niveau du cou et au thorax avant de la mordre à l’oreille jusqu’à en arracher une partie.



Alertés par les cris, le voisinage forcent la porte et éteignent le feu provoqué par l’accusé. Celui-ci sera cueilli par la police locale.



Le père de famille a toutefois été jugé par contumace. En liberté provisoire, il n’a pas déféré à la convocation du Tribunal, renseigne L’Obs.



Délibéré, le 4 juin prochain.